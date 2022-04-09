الرياضة
الإضراب يشل الكوكب
أطلس: لم أتوصل براتب 14 شهرا والرئيس لا يجيب رفض مدربو الفئات الصغرى بالكوكب المراكشي لكرة القدم، مساء أول أمس (الخميس)، إجراء حصصهم التدريبية، احتجاجا على عدم توصلهم برواتبهم، وكذا عدم تواصل المسؤولين معهم. وحضر المدربون إلى مركز التكوين وأبلغوا لاعبي الفئات الصغرى، أنهم لن يشرفوا على التداريب، ما خلقأكمل القراءة »
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