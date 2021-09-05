الصباح السياسي
الملك يهنئ رئيسة سلوفاكيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى رئيسة سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني مشفوعة بأصدق المتمنيات لزوزانا كابوتوفا بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السلوفاكي بمزيد التقدم والازدهار. ومما جاء في هذه البرقية أيضا “ويطيب لي بهذهأكمل القراءة »
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