الصباح الفني
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العثور على أقدم دليل لشرب الجعة عثر علماء الآثار خلال عمليات الحفر في جنوب الصين على مدافن عمرها 9 آلاف عام، بداخلها أوان خزفية عليها آثار الجعة. وهذا أقدم دليل على صنع وتناول الجعة في التاريخ. وتشير مجلة “بلوس أون”، إلى أن العلماء عثروا في قبرين على هيكلين عظميين وأوانيأكمل القراءة »
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