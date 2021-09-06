fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ ساعتين
العثور على أقدم دليل لشرب الجعة عثر علماء الآثار خلال عمليات الحفر في جنوب الصين على مدافن عمرها 9 آلاف عام، بداخلها أوان خزفية عليها آثار الجعة. وهذا أقدم دليل على صنع وتناول الجعة في التاريخ. وتشير مجلة “بلوس أون”، إلى أن العلماء عثروا في قبرين على هيكلين عظميين وأوانيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى