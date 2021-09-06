وطنية
اصطدامات في حملة مرشحين بفاس
شهدت جهة فاس، أياما قليلة قبل الاقتراع، مناوشات واصطدامات بين أنصار مرشحين للانتخابات، وغضبا جماهيريا من بعضهم، خاصة حميد شباط عمدة فاس السابق، الممنوع من دخول حي عوينات الحجاج، وخلفه إدريس الأزمي المحاصر بين دروب المدينة العتيقة من قبل شباب غاضب. واضطر شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، للعودة أدراجه،أكمل القراءة »
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