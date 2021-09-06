الرياضة
المونديال على “يوتوب” بثمن رمزي
«فيفا» يدرس إمكانية بث مباريات الحدث العالمي في سابقة تاريخية علمت «الصباح» من مصادر صحافية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وباتفاق مع منظمي كأس العالم قطر 2022، يحضرون لمفاجأة مدوية للجماهير العالمية، مع اقتراب انطلاق المنافسات. وحسب المصادر نفسها، فإن الاتحاد الدولي يدرس بث مباريات المونديال على «يوتوب»، مقابلأكمل القراءة »
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