الرياضة
“الماص” ينهي معسكره مبكرا
اللاعبون عبروا عن امتعاضهم من أرضية ملعب التداريب قطع المغرب الفاسي معسكره الإعدادي بإفران، لسوء أرضية ملعب التداريب، الموجود داخل إقامته الخاصة، وفي غياب ملعب بديل آخر. وقرر المغرب الفاسي قطع معسكره، والعودة لفاس، ليتدرب بملعب الملحق التابع للمركب الرياضي، الذي تتوفر أرضيته على عشب طبيعي من النوعية الجيدة. واشتكىأكمل القراءة »
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