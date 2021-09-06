حوادث
الحبس لمروجي مخدرات بالجديدة
المحكمة خفضت حكم متهم إلى ثلاث سنوات وأيدت باقي الأحكام قضت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بتخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق تاجر للمخدرات من خمس إلى 3 سنوات حبسا نافذا والإبقاء على الغرامة المالية المقدرة في 50 ألف درهم، بعد متابعته من أجل الاتجارأكمل القراءة »
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