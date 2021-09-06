وطنية
الإدريسي: باشا “كيليز” بحثت عن “البوز”
قال محمد الإدريسي، منسق التجمع الوطني للأحرار بإسبانيا، إن باشا منطقة كيليز باقتحامها، مرتدية سروال “دجين” و”تيشورت”، خشبة المسرح الملكي بمراكش، الأحد الماضي، حينما كان الأخ عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يلقي كلمة توجيهية لأطر ومناضلي الحزب، في إطار الحملة الانتخابية، بدعوى توجيه ملاحظة حول ظروف تنظيم النشاطأكمل القراءة »
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