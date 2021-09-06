الأولى
حملات انتخابية تغذي كورونا
حشود بالآلاف تتجول في الأحياء والدروب دون احتياطات وأحزاب تغض الطرف تخرج الحملات الانتخابية عن السيطرة في عدد من الدوائر والمدن والعمالات، مع اقتراب يوم الاقتراع، إذ أعطى مترشحون تعليماتهم للمرور إلى السرعة القصوى في الحشد والتعبئة وتنظيم التجمعات والمسيرات و”التخلص” مما تبقى من منشورات وأوراق. وشهدت دوائر بالبيضاء،أكمل القراءة »
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