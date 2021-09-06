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حملات انتخابية تغذي كورونا

منذ ساعتين
حشود بالآلاف تتجول في الأحياء والدروب دون احتياطات وأحزاب تغض الطرف   تخرج الحملات الانتخابية عن السيطرة في عدد من الدوائر والمدن والعمالات، مع اقتراب يوم الاقتراع، إذ أعطى مترشحون تعليماتهم للمرور إلى السرعة القصوى في الحشد والتعبئة وتنظيم التجمعات والمسيرات و”التخلص” مما تبقى من منشورات وأوراق. وشهدت دوائر بالبيضاء،أكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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