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مصير غامض للمنتخب بغينيا
بات مصير أفراد المنتخب الوطني لكرة القدم والبعثة المرافقة له إلى غينيا غامضا، بعد اندلاع مواجهات مسلحة بالعاصمة كوناكري، أمس (الأحد)، قبل أربع وعشرين ساعة من مباراته أمام المنتخب المحلي، في إطار تصفيات كأس العالم قطر 2022. وإلى حدود زوال أمس (الأحد)، لم تتسرب معطيات دقيقة عن الوضع الأمني بالبلاد،أكمل القراءة »
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