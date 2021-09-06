اذاعة وتلفزيون
مقتطفات
الزاهد في “النمر” قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها تعرضت للإغماء داخل موقع تصوير مسلسل “النمر”، وذلك أثناء تصويرها أحد المشاهد مع الفنان محمد إمام في منطقة “الصاغة”، وقبلها بيوم كانت تصور مشاهد من المسلسل نفسه حتى الساعة السادسة صباحا، واستكملت يومها في تصوير مسلسل “حلوة الدنيا سكر”، مشيرة إلىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا