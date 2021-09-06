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الرياضة

كروي يمدد للسوالم

منذ ساعتين
اعترف أن الموسم المقبل سيكون صعبا والهدف ضمان البقاء يخوض المهاجم رضوان كروي، موسمه الرابع على التوالي، بشباب السوالم الرياضي، إذ نجح المكتب المسير في تمديد عقده، بإلحاح من رضوان الحيمر. ويقود كروي، خط هجوم شباب السوالم، خلال الموسم المقبل، بعد تجديد عقده لموسم إضافي، علما أنه تألق الموسم الماضي،أكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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