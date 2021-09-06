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ورشات لتكوين المنتجين
المركز السينمائي يكشف تفاصيل مبادرة مؤسسة الدوحة للأفلام لدعم الإنتاج قال المركز السينمائي المغربي، إن مؤسسة الدوحة للأفلام ستقدم الورشة الموجهة للمنتجين المحليين وفي منطقة الخليج لتطوير مهاراتهم والاستفادة من خبرات أبرز المنتجين، عبر سلسلة من الجلسات التي تضم بين ثمانية وعشرة مشاريع بحد أقصى. وأوضح المركز، في بلاغ نشرهأكمل القراءة »
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