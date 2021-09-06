الأولى
تقنين أسعار تحاليل “كوفيد”
قررت الحكومة وضع حد للنقاشات، التي أثارتها أسعار التحاليل الطبية لكشف فيروس “كورونا” واحتكار مختبرات التحاليل الطبية إجراءها. وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية للأسعار، التي تتكفل بتحديد لائحة المواد والخدمات المقننة أسعارها، تدرس الملف، حاليا، لإبداء رأيها، وسيتم تحديد أسعار كل صنف من أصناف الاختبارات. وأشارت المصادر ذاتها إلىأكمل القراءة »
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