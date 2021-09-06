حوادث
السلاح لإيقاف جانح بمكناس
اضطر مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بويسلان ضواحي مكناس، زوال الخميس الماضي، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لإيقاف جانح ثلاثيني من ذوي السوابق القضائية في جرائم عديدة، والذي كان في حالة اندفاع قوية ووضعية نفسية غير طبيعية، معرضا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديدأكمل القراءة »
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