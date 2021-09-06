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الاختطاف يطيح بضابط شرطة
نفذ العملية رفقة تاجر وطالبا شقيق الضحية بـ 30 مليونا فدية أحالت الشرطة القضائية للبرنوصي بالبيضاء، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، أول أمس (السبت)، ضابط شرطة يعمل بالمنطقة الأمنية مولاي رشيد، وتاجرا على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث معهما، بعد تورطهما في جناية الاختطافأكمل القراءة »
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