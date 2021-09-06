الصباح الفني
مؤثرون تحت القصف
استغلال صفحاتهم للترويج أو انتقاد الآخرين يجر عليهم الانتقادات هاجم الشيف سيمو الحائز على لقب “ماستر شيف المغرب” في إحدى دوراته، كوثر بامحمد، التي تعتبر من أشهر المؤثرين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، انتقدت فيه أحد المطاعم. وقال الشيفأكمل القراءة »
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