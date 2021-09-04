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وطنية

الأزمي يهاجم قنديل والفايق

منذ 6 ساعات
Driss El Azami El Idrissi , lors d'une séance plénière consacrée à la discussion de la première partie du PLF2018
هاجم إدريس الأزمي، عمدة فاس المنتهية ولايته، محمد قنديل رئيس جماعة سيدي حرازم، زميله في حزب العدالة والتنمية، داعيا سكانها لعدم التصويت عليه، بعدما التحق بالتجمع الوطني للأحرار وترشح باسمه، مؤكدا أنه «ساقط لا محالة» إن بواسطة صناديق الاقتراع أو قضائيا. وأكد في جولته بدوار السخينات بسيدي حرازم، أنه حتىأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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