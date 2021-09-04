حوادث
اعتقالات في سقوط طائرة مشبوهة بالقصر الكبير
قادت التحقيقات، التي تباشرها عناصر المركز القضائي التابع للقيادة الإقليمية للدرك الملكي بالعرائش، إلى اعتقال ثمانية أشخاص مغاربة يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية دولية، تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، على خلفية حادث سقوط طائرة مشبوهة بمنطقة السواكن ضواحي القصر الكبير، منتصف غشت الماضي، وعلمت “الصباح” من مصدر دركي بالمنطقة،أكمل القراءة »
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