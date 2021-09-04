ملف الصباح
رئيس الحكومة… من يكون؟
ثلاثة أحزاب قريبة من خط الوصول والمعطيات “الرياضية” ترجح كفة الأحرار خارج المفاجآت لا أحد يستطيع التكهن بالحزب الأول الذي سيتصدر الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الأربعاء المقبل، ومنه سيختار الملك، حسب الصلاحيات المخولة له في الدستور، رئيس الحكومة الذي سيقود التجربة المقبلة 2021/2025. فرغم “الحضور” القوي، أو ما يسميه عزيزأكمل القراءة »
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