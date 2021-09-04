ملف الصباح
التغيير لبناء المستقبل
حملات تدعو إلى التصويت على أحزاب جديدة لتولي المسؤولية أعاد تدبير حزب العدالة والتنمية للشأن العام لولايتين متتابعتين، النقاش حول قدرته على الاستمرار لولاية ثالثة، خاصة مع وجود مؤشرات عديدة، تؤكد وجود رغبة للتغيير بتولي حزب سياسي آخر المسؤولية، علما أن العديد من الأصوات من داخل الحزب نفسه، إما تراجعتأكمل القراءة »
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