وطنية
وعود متشابهة بالرحمة
المنطقة في حاجة إلى حي صناعي وأسواق نموذجية تعيش الرحمة التابعة لإقليم النواصر، هذه الأيام تحت معاول حفر طريقها الرئيسية الوحيدة الرابطة بعمالة الحي الحسني، وخرجات محتشمة للمرشحين للاستحقات الانتخابية، التي لم يعد يفصل عن موعد إجرائها إلا بضعة أيام. وتتزاحم لوائح المرشحين، كما تنوع من أساليب وعبارات تحاول منأكمل القراءة »
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