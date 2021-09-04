اذاعة وتلفزيون
كمال: الصديقي أخذت أكثر من حقها
قال إن تصريحاتها الأخيرة كانت بسبب خلاف بينهما حول برنامج ثقافي خرج، أخيرا، المخرج كمال كمال عن صمته بعد سنوات من تصريح الممثلة منال الصديقي عبر وسائل إعلام مختلفة، منها جرائد ومجلات ومواقع إلكترونية وقنوات على “يوتوب”، بشأن عدم تقاضي ما تبقى من مستحقاتها لمشاركتها في عمل من توقيعه منذأكمل القراءة »
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