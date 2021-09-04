اذاعة وتلفزيون
“الكنينات” يتجاوز مرحلة التصوير
علمت “الصباح” أن المخرج إبراهيم الشكيري، انتهى أخيرا، من تصوير مشاهد مسلسل جديد لصالح القناة “الأولى”، يحمل اسم “الكنينات”. وأوضحت المصادر أن العمل التلفزيوني الجديد دخل مرحلة التوضيب، على أن يكون جاهزا خلال الأسابيع المقبلة من أجل تسليمه للقناة في الوقت المحدد. ولم يتضح بعد موعد عرض المسلسل، علما أنهأكمل القراءة »
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