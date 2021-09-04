وطنية
تدابير احترازية داخل مكاتب التصويت
استبقت وزارة الداخلية يوم الاقتراع، لتوجه مراسلة إلى زعماء الأحزاب المشاركة في الانتخابات، بشأن التدابير الواجب احترامها في مكاتب التصويت والمكاتب المركزية. وحرصت الوزارة على تنبيه ممثلي الأحزاب والمرشحين إلى ضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية، التي وضعتها المصالح المشرفة على الانتخابات، من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، في ظل جائحةأكمل القراءة »
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