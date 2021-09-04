وطنية
استغاثة “الهراويين” بالأحرار
أخنوش قال إن قرب المنطقة من البيضاء لم يشفع لها للخروج من وضعية كارثية استقبل سكان جماعة الهراويين عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، بصرخات استغاثة تشتكي من سوء تدبير الولايات السابقة التي تقلدها «البام» و»الكتاب»، وتأخرت خلالها أحياء ودواوير الجماعة الواقعة في تراب إقليم مديونة، بشكل حتم الإسراع فيأكمل القراءة »
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