وطنية
لجنة المعطيات الشخصية تستفسر الأحزاب
بعثت اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي، باستفسارات لأحزاب سياسية بشأن لجوء البعض منها إلى استعمال الرسائل النصية القصيرة، في إطار الحملات الدعائية للانتخابات. خطوة اللجنة الوطنية جاءت إثر شكايات توصلت بها في الموضوع إلى جانب مجموعة من التدوینات على مواقع التواصل الاجتماعي والمقالات الصحافية حول الموضوع. وأعلنتأكمل القراءة »
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