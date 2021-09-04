اذاعة وتلفزيون
“سالف عذرا” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، غدا (الأحد)، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، على موعد مع الحلقة الأولى من المسلسل “سالف عذرا”، الذي يجمع عددا من الممثلين. ويناقش “سالف عذرا” قصة درامية، اجتماعية ورومانسية من التراث المغربي تتحدث عن “عذرا”، وهي امرأة ذات شخصية قوية تصطدم بحرمانها من حقها في الإرث منأكمل القراءة »
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