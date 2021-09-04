حوادث
انتحار حارس صهريج مائي باليوسفية
وضع حارس صهريج مائي باليوسيفة، حدا لحياته شنقا في ظروف غامضة، مساء الأربعاء الماضي. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن أحد المواطنين عثر على الضحية معلقا في حبل في سلالم الخزان المائي الموجود قرب “دوار الفواشخ” وقام على الفور بإخبار ممثلي السلطة المحلية. وتمت الاستعانة بسيارة إسعاف لنقل جثة الضحيةأكمل القراءة »
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