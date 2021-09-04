الصباح الفني
قالوا
الزعيم كتبت الإعلامية سناء الزعيم تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “جل أزهار المستقبل هي في البذور التي تزرعها اليوم”. السعيدي كتب الشاعر نوفل السعيدي على صفحته بفيسبوك تدوينة قال فيها “الشعر أن تأكل الأحلام دون فم، وترضع الوهم من ثدي المسافات”. أمسعدي كتبت الفنانة أميمة أمسعدي على حسابها الرسمي علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا