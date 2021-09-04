افتتاحية
أغلقوا صنابير المال!!
هذه الكميات الهائلة من رزم الأوراق الزرقاء التي توزع، مساء كل يوم، في الحملات الانتخابية، ينبغي أن تكون موضوع تحقيق من الجهات القضائية والأمنية المعنية عن مصدرها والحسابات البنكية التي سحبت منها، أو الصناديق الحديدية التي نقلت منها، وعن علاقة ذلك بأنشطة غير قانونية، هي السبيل الوحيد لتوفير هذه القناطيرأكمل القراءة »
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