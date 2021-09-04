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حظوظ ضئيلة للعدالة والتنمية بآسفي
يبدو أن حزب العدالة والتنمية بإقليم آسفي، يعيش أسوأ ظروفه التنظيمية والانتخابية، نتيجة فقدان قواعده الانتخابية، إذ أن الحزب الذي ظفر بمقعدين بمجلس النواب، خلال استحقاقات 2016، صار اليوم مهددا بعدم الحصول على أي مقعد انتخابي، وذلك نتيجة الصراعات الداخلية التي نتجت عنها استقالة 45 عضوا من بين أطر بالحزبأكمل القراءة »
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