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دعوات لقطع الطريق على تجار الانتخابات
الكنفدرالية الديمقراطية للشغل طالبت بالتصويت على المرشحين من لوائح الحلفاء اختارت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الدخول على خط الانتخابات، المقررة يوم ثامن شتنبر المقبل، من بوابة تقييم حصيلة الحكومة المنتهية ولايتها، والاستعداد للدخول الاجتماعي المقبل. وأهابت الكنفدرالية بالمحمدية بكل الكنفدراليين بالمدينة للتصويت على المناضلات والمناضلين الكنفدراليين المرشحين في لوائح الأحزاب الحليفةأكمل القراءة »
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