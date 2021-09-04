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حملات باردة بالحسيمة
تتواصل الحملة الانتخابية بالحسيمة، وتحاول الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية تسخين الأجواء، غير أن ذلك لم يحصل إلى حد الآن. وتبدو أجواء الحملة باردة، رغم مرور أسبوع على انطلاقها، ومايزال المواطنون غير مبالين بها، منصرفين إلى همومهم اليومية. وتشاهد يوميا في الأحياء جماعات حزبية صغيرة وغير حزبية تعملأكمل القراءة »
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