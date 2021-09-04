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ملف الصباح

قصوري: التجمع في قائمة التنافس

منذ 6 ساعات
المحلل السياسي أكد أن انتخابات ثامن شتنبر تكرس عودة النخب الحالية بعيدا عن رهانات التجديد أكد إدريس قصوري، الباحث والمحلل السياسي، تراجع الأحزاب التقليدية في مستوى الترشيحات المقدمة، مشيرا إلى أن التجمع الوطني للأحرار ضمن الأحزاب الأربعة التي تتنافس على الرتبة الأولى، إلى جانب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية. فيأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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