ملف الصباح
عروض حزبية “متحورة”
الجائحة أرخت بظلالها على الحملة وجعلتها مبنية على تجاوز التداعيات الاجتماعية لـ”كورونا” تأثرت الحملة الانتخابية لاستحقاقات 8 شتنبر بتداعيات الجائحة، وبدأت الأحزاب الكبرى باستشعار ارتفاع عاد في حرارة الخطاب والقصف المتبادل، بالتركيز على البؤر و الفئات الأكثر تضررا من أشهر التأرجح بين الحجر والتخفيف، إذ تضمن العرض الحزبي برسم الاستحقاقاتأكمل القراءة »
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