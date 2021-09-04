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ميكروطروطوار
الأحرار لإعادة الاعتبار بلا شك سيكون رئيس الحكومة من حزب التجمع الوطني للأحرار، باعتبار أن أغلب المغاربة يرغبون في تجريب شخصية أخرى غير العدالة والتنمية التي استنفدت طاقتها في الولاية الأولى وتوترت علاقتها مع الناخبين المغلوبين على أمرهم في الولاية الثانية التي صادفت وباء كورونا، الذي أكد أننا نحتاج حكومةأكمل القراءة »
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