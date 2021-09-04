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ثلاثـة “سواسـة” فـي مضمـار الرئاسـة
أخنوش ووهبي والعثماني يحافظون على حظوظ وافرة لتقلد ثاني منصب بروتوكولي في المغرب في المستوى الأول من تأويل الفصل 47 من الدستور (يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها)، يملك عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار وعبد اللطيف وهبي، الأمين العامأكمل القراءة »
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