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العدالة والتنمية: “أنا ومن بعدي الطوفان”
الشرقاوي: الأحرار أكثر حظوظا يليه الأصالة والمعاصرة و”بيجيدي” خارج المنافسة اشتدت حدة المنافسة الانتخابية بين الأحزاب السياسية أياما على بدء الحملة، إذ طفت إلى السطح حروب الفصائل السياسية، بعضها يحاول إضعاف الخصوم، والتشكيك في قدراتهم، والبعض الآخر وصل حد تبادل الضرب والجرح. ورغم تراجع القطبية الحزبية التي طبعت استحقاقات 2016،أكمل القراءة »
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