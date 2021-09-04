ملف الصباح
الأحزاب القوية ستفرض نفسها
لبكر: الانتخابات ستفرز تمثيليات بألوان متعددة بتوزيع جديد ودون هيمنة يرى الأكاديمي رشيد لبكر، أن الحصيلة النيابية ستوزع من جديد بين الأحزاب الحاضرة في الساحة دون غيرها، وسيكون الأمر مختلفا فقط في نسبة ما سيحصل عليه أي حزب، مؤكدا أن المغرب سيشهد توزيعا جديدا للحصيلة بين الحمامة والمصباح والجرار والميزان،أكمل القراءة »
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