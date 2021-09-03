الصباح الفني
“الديفا” تعود إلى السبعينات
شاركت الديفا سميرة سعيد، جمهورها ومتابعيها أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستغرام”. وظهرت الديفا خلال جلسة التصوير بإطلالة كلاسيكية من السبعينات، مرتدية فستانا باللون الأخضر ، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين فى إطلالتها الشبابية. يذكر أن، آخر اصدارات الديفا سمير سعيدأكمل القراءة »
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