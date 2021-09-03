حوادث
تفكيك شبكة للنصب على الحالمين بالهجرة
اعتماد مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء لاستقطاب مواطنيه والاستيلاء على أموالهم وضعت مصالح الدرك الملكي بقرية أركمان بإقليم الناظور، أخيرا، حدا لأنشطة شبكة إجرامية أسقطت العشرات من المهاجرين السريين، المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، بعد إيهامهم بتهجيرهم إلى أوربا. وحسب مصادر «الصباح»ّ، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الشبكةأكمل القراءة »
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