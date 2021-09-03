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بنغنو… ديناصور في ثوب حمامة
واكبت «الصباح» الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية للتجمع الوطني للأحرار بإقليم الجديدة زوال السبت الماضي، وحرص منظموها أن تكون بدايتها من منزل المرحوم بوشعيب زاهيدي بتراب جماعة أولاد غانم (50 كيلومترا جنوب الجديدة)، وذلك له دلالة رمزية بأنه المنزل ظل ومنذ أكثر من 40 سنة رباطا للتجمعيين بدكالة، من منطلق أنأكمل القراءة »
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