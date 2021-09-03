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حوادث

العثور على جثة متحللة باليوسفية

منذ 6 ساعات
  عثرت المصالح الأمنية باليوسفية، مساء الثلاثاء الماضي على جثة متحللة تعود إلى شخص مسن. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن الهالك متقدم في السن وكان يقطن لوحده في منزله القريب من المؤسسة التعليمية عبد الله الشفشاوني بحي التقدم، اختفى فجأة عن الأنظار وهو ما أدخل الشك في نفوس جيرانه.أكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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