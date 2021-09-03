حوادث
حجز خمور بالحاجب
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي للحاجب بقيادة رئيس السرية بالمنطقة، ليلة الثلاثاء الماضي، من حجز سيارة خفيفة من نوع «أونو» محملة بكمية مهمة من المشروبات الكحولية على مستوى الطريق الرابطة بين مكناس والحاجب. كما أوقفت ثلاثة من أفراد العصابة، ويتعلق الأمر بالمدعوين (ل.م) 1997 و(ي.ب) 1985و(ع.و) 1961 اثنانأكمل القراءة »
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