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حوادث

اعتقالات في تبادل عنف بفاس

منذ 6 ساعات
  أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة جانحا عمره 36 سنة بعد اعتقاله إثر أبحاث وتحريات فتحتها بعد تداول مقطع فيديو عبر تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف، يظهره وشبابا بصدد تبادل العنف بالشارع العام وباستعمال أسلحة بيضاء بأحجام مختلفة. وأوقف المتهم الذي له سوابق متعددة، من قبلأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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