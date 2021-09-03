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حوادث

إدانة مروجي مخدرات بالجديدة

منذ 6 ساعات
أحدهم بائع جائل للفواكه أغرته أرباح ترويج الممنوعات خفضت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية الجديدة، الاثنين الماضي، الحكم الصادر ابتدائيا في حق ثلاثة مروجين للمخدرات من ذوي السوابق القضائية في الميدان، وحكمت على المتهم الأول والثاني بسنة ونصف حبسا نافذا بعدما أدينا ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا، فيما تم تخفيض الحكم فيأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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