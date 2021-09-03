حوادث
إدانة مروجي مخدرات بالجديدة
أحدهم بائع جائل للفواكه أغرته أرباح ترويج الممنوعات خفضت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية الجديدة، الاثنين الماضي، الحكم الصادر ابتدائيا في حق ثلاثة مروجين للمخدرات من ذوي السوابق القضائية في الميدان، وحكمت على المتهم الأول والثاني بسنة ونصف حبسا نافذا بعدما أدينا ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا، فيما تم تخفيض الحكم فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا