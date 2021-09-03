حوادث
شاحن هاتف يتسبب في حريق بطنجة
نشب حريق هائل، زوال الثلاثاء الماضي، بمنزل واقع بحي “بنديبان” قرب مستشفى محمد السادس بطنجة، وخلف خسائر مادية جسيمة، بعد أن أتى على كامل تجهيزات المنزل ومحتوياته، فيما لم تسجل أي خسائر في الأرواح، باستثناء إصابة أحد السكان بحروق من الدرجة الثانية، تم نقله إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهويأكمل القراءة »
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