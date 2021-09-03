حوادث
إطلاق سراح حقوقي بسوق السبت
أفرجت السلطات الأمنية بسوق السبت عن حقوقي تم إيقافه من قبل عناصر أمنية، مساء الاثنين الماضي، يمثل وكيلا للائحة الجهوية لتحالف فيدرالية اليسار عن إقليم الفقيه بن صالح، بعد أن أبدى تعاطفه مع مواطن في الشارع العام، ما أثار تشنجا مع جمعيته التي ينتمي إليها بسبب ما قام به رفيقهم،أكمل القراءة »
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