حوادث
الحبس لمتهمة بالاتجار في البشر
اتهمت صديقتها بإدارة شبكة للدعارة ببوركينافاسو أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، قرارها القاضي بإدانة امرأة في منتصف عقدها السادس، والحكم عليها بسنتين سجنا نافذا، بعد متابعتها من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية الاتجار في البشر والمشاركة. وسبق للضابطة القضائية لدى الأمنأكمل القراءة »
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